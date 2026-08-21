Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього судді Центрального районного суду Миколаєва Андрія Рудяка, який, за даними слідства, замовив убивство мачухи заради отримання спадщини.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Миколаєві, передає Інше ТВ.

Злочин стався у липні 2014 року. Тіло вдови голови Заводського районного суду Миколаєва Тетяни Рудяк виявили у річці Південний Буг.

У ході розслідування правоохоронці встановили причетність до злочину трьох колишніх ув’язнених та двох синів покійного голови суду Сергія та Андрія Рудяків. Андрій Рудяк на той час працював суддею Центрального районного суду Миколаєва та, за даними слідства, виступив замовником убивства.

Після повідомлення фігуранту про підозру у 2015 році він втік до тимчасово окупованого Криму, де переховується від правосуддя.

У квітні 2018 року Вища рада правосуддя звільнила його з посади судді через відсутність на роботі.

Наразі колишнього суддю Андрія Рудяка оголошено у міжнародний розшук.

Йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб на замовлення, а також розбій (п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Спеціальне досудове розслідування дозволяє передати справу до суду для розгляду за відсутності обвинуваченого.

Санкції статей передбачають покарання до довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2015 році прокуратурою Миколаївської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які звинувачуються у умисному вбивстві заступника начальника Управління державної служби Миколаївської області Тетяни Рудяк.