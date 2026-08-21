Як повідомили у Генштабі, у ніч на 21 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі Пермського краю рф.

На території підприємства зафіксовано пожежу.

НПЗ розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – одне з провідних нафтопереробних підприємств рф, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік .

Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.

Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків — це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств рф.

Підприємство задіяне в забезпеченні армії рф.

Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових та воєнно-економічних цілях противника триває.