20 серпня та в ніч проти 21 серпня на Миколаївщині зареєстровано 24 пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Дві пожежі сталися у житловому секторі: горіли господарчі споруди в Олександрівці та Благодатному.

У Південноукраїнську загорівся автомобіль VOLKSWAGEN Sharan. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 6 кв. м та не допустили поширення вогню на три сусідні автівки.

Дві пожежі сталися в лісових масивах. Горіли хвойний настил на території Новоодеського лісництва на площі 1,5 га та настил мішаного лісового урочища «Нечаянське» на площі 2 га.

Решта займань — сухостій, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Горіло також на полігоні твердих побутових відходів.

Загальна площа, пройдена вогнем, склала понад 18 га.

Як повідомляло Інше ТВ, З 19 пожеж на Миколаївщині за добу три сталися через російські атаки