Загальний борг США вперше перевищив 40 трильйонів доларів, повідомило в середу Міністерство фінансів США, що призвело до нових попереджень про назріваючу фіскальну кризу, оскільки зростаючі витрати на програми соціального забезпечення та відсоткові виплати значно перевищують доходи, стримувані зниженням податків.

Останній щоденний звіт Міністерства фінансів про готівку та борг показав, що загальний непогашений державний борг у вівторок становив 40,047 трильйонів доларів, що включає казначейські цінні папери на суму 32,266 трильйонів доларів та внутрішньодержавні боргові активи на суму 7,782 трильйонів доларів, пише Reuters

Борг федерального уряду зріс більш ніж удвічі менш ніж за десятиліття, з 19,95 трильйона доларів, коли президент Дональд Трамп вперше склав присягу в січні 2017 року. Приблизно третина цього збільшення сталася протягом двох років шалених державних запозичень для фінансування заходів реагування на пандемію COVID-19, вжитих Трампом та колишнім президентом Джо Байденом, тоді як решту пояснюють фіскальні рішення обох президентів у поєднанні з тривалими дисбалансами податків та витрат.

Групи, що контролюють бюджет, протягом тижнів очікували перетину порогу та виголошували суворі попередження про те, що може спалахнути повномасштабна боргова криза, якщо законодавці не зіткнуться з нестійкими фіскальними перспективами та не підвищать податки, не скоротять витрати або не зроблять і те, й інше.



«Сорок трильйонів доларів боргу існують не лише в державних книгах; вони відчуваються по всій економіці та так чи інакше потрапляють до гаманців людей», – сказала Майя Макгінес, президент позапартійного Комітету за відповідальний федеральний бюджет.

«Чим більше ми позичаємо, тим більше ми посилюємо інфляцію, витісняємо інші пріоритети в бюджеті та робимо себе вразливими до надзвичайних ситуацій вдома та потрясінь за кордоном», – сказала Макгінеас у заяві одразу після публікації даних Казначейства.

Вона сказала, що цифра в 40 трильйонів доларів була досягнута менш ніж через п’ять місяців після того, як борг досяг 39 трильйонів доларів, і зросла в чотири рази менш ніж за 20 років після того, як знадобилося лише 1981 рік, щоб вперше досягти 1 трильйон доларів.

«Вражає, наскільки передбачуваним може стати фіскальний спад світової держави», – додала Макгінеас.



Світові кредитори США, можливо, вже стають обережними, оскільки попит з боку іноземних інвесторів, які володіють майже третиною казначейських облігацій, знизився за останній рік.

Через кілька днів після того, як аукціон 30-річних казначейських облігацій на суму 25 мільярдів доларів пройшов з найвищою дохідністю з 2021 року, дохідність так званих довгих облігацій у вівторок досягла найвищого рівня за майже два десятиліття, оскільки інвестори вимагали більшої компенсації перед обличчям значного випуску державних облігацій США.

Дохідність змінюється обернено пропорційно до цін на облігації.

У середу міністр фінансів США Скотт Бессент зробив сміливий крок, щоб знизити дохідність довгих облігацій, оголосивши про подвоєння розмірів викупу 10-30-річних казначейських облігацій щонайменше до 4 мільярдів доларів за операцію.

Вища дохідність казначейських облігацій на довгостроковому кінці, як правило, підвищує процентні ставки за іпотечними, автокредитами та комерційними кредитами. Оскільки гора боргу не показує ознак зменшення, Трамп у середу повторив свою часту вимогу щодо зниження ставок.

На запитання в Білому домі, чи варто американцям турбуватися про волатильність ринку облігацій, Трамп відповів: «Я зовсім так не думаю. Я думаю, що у нас дуже потужна країна, і ми долаємо ці смішні процентні ставки — вони смішні. Подивіться, коли наша країна сильна, процентні ставки повинні знижуватися».