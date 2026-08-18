Сьогодні, 18 серпня, в Олімпійському домі у Києві відбулося нагородження «Найкращої спортсменки липня в Україні», якою стала 24-річна рапіристка з Миколаєва Аліна Полозюк.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України, передає Інше ТВ.

Новоспечена бронзова медалістка ЧС отримала ексклюзивну статуетку, квіти, пам’ятну плакетку та грошову премію від НОК України. «Найкращим тренером липня» було визнано Ларису Миколаївну Павленко, яка тренує Аліну з 12 років.

Президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, вручаючи нагороду, наголосив на неймовірному прориві, який здійснила цього сезону українська жіноча рапіра на чолі зі старшим тренером Ольгою Лелейко, згадавши також особисте золото Ольги Сопіт та командну бронзу на чемпіонаті Європи.

«Я досі прокидаючись, згадую той день і проживаю ті надзвичайні емоції, –зізналася Аліна Полозюк після того, як на великому екрані під час церемонії ще раз показали відео найяскравіших моментів її шляху до бронзи ЧС. – Ця медаль особлива, тому що вона перша для української жіночої рапіри. До речі, наша перша команда нагорода Кубка світу також була в Гонконзі. Тож напевно це місто для нас щасливе. Ми дуже хочемо командою потрапити на Олімпійські ігри й будемо все робити для цього. Ця бронза – великий поштовх для мене і для всіх дівчат, що ми можемо!»

Лариса Павленко розділила прагнення своєї підопічної щодо Лос-Анджелесу-2028. «У нас всі дівчата — молоді перспективні й такі, що йдуть вперед попри все. Вони зможуть, а ми їх допоможемо, а ви нам допоможете» – додала тренерка бронзової медалістки ЧС, подякувавши за віру та підтримку, яку вони завжди відчувають від ФФУ, НОК України та «Динамо».

«Перед змаганнями я не спала, – також розповіла, згадуючи ЧС Лариса Павленко. – Фехтувала цілу ніч з тією іспанкою, якій ми програли на ЧЄ і з якою ми мали зустрітися за вхід в 32 в Гонконзі. Аліна все зробила, як ми і обговорювали, і виграла цей бій 15:6. І дивимося на сусідніх доріжках китаянка виграла у француженки, а молдаванка у японки, і я сказала: «Аліна, треба брати, це наше!» У чвертьфіналі – перший номер з Італії Мартіна Батіні. Коли Аліна була маленькою, я завжди казала, що хочу, щоб вона була як Батіні. Ти висока, можеш закидувати. І тут виходить, що українська “Батіні” має перемогти італійську Батіні. 9:0 – це було щось неймовірне!»

Фото ФФУ

Як повідомляло Інше ТВ, Аліна Полозюк з Миколаєва здобула бронзу і принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі!