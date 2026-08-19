Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
“Прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини й привітав їх із початком місії в Україні.
Поінформував про дипломатичну роботу для наближення миру та важливість підтримки України на тлі посилення російських обстрілів і підготовки до зими.
Обговорили спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці – все, що може зробити наші народи сильнішими.
Вдячний усім партнерам, які дійсно допомагають Україні.”