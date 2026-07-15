Протягом 14 липня на території Миколаївської області виникло 11 пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Одна з пожеж сталася в житловому секторі м. Очаків – унаслідок завданого удару росіян по місту загорілася покрівля житлового будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на незначній площі.

Ще дві пожежі виникли на полях із пшеницею на корені. Вогонь охопив посіви у м. Вознесенськ Вознесенської громади та с. Луб’янка Веселинівської громади Вознесенського району. Загальна площа пожеж склала 2 га.

Інші випадки — займання сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Загалом вогонь пройшов понад 5 гектарів.

Над ліквідацією всіх пожеж від ДСНС працювали 68 рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки. Також допомогу надав підрозділ місцевої пожежної охорони «Заводське».

Як повідомляло Інше ТВ, За позаминулу добу на Миколаївщині було 14 пожеж – вигоріло 4 га відкритих територій (ФОТО)