Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

-Провели засідання фракції, зустрілися з Сергієм Корецьким, поспілкувалися про його бачення роботи Кабінету Міністрів, структури уряду.

Сергій Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в «Укрнафті», в «Нафтогазі». Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії.

Серед пріоритетів роботи уряду Сергій Корецький назвав підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури, – повідомив Арахамія.

Нардепка від Слуги Ольга Василевська-Смаглюк розповіла більше.

– Фракція проходить без участі Президента, Корецький розказує свою біографію та про здобутки в корпоративному секторі. Очікується, що ввечері за участі Президента буде сформовано пакет з новими міністрами, який завтра буде голосувати ВР. Завтра засідання почнеться з призначення премʼєра, і десь до 18.00 парламент буде розглядати і голосувати пакет міністрів.

Корецький планує повернути повноцінне аграрне міністерство. Незважаючи на провадження в НАБУ, бачить на цій посаді Тараса Висоцького.

Основний фокус Корецький планує навести на проходження зими. Передбачає, що наступна зима буде не легшою, ніж попередня.

Також зазначає про повну і тотальну підтримку міністерства оборони.

Також планує займатися психічним та ментальним здоровʼям українців.

Запитала в пана Корецького, чи є в нього команда з якою він планує піти працювати в уряд і попросила назвати їх поіменно. Сказав, що ввечері надасть повний список. Наразі відомо, що Бережна, Шмигаль точно залишаються.

Депутати, які не є учасниками засідання фракції, рапортують, що нібито прозвучали плани Корецького створити міністерство ВПО. Це ж було вже — МінЄд називалось. Таких планів насправді немає. Наскільки я зрозуміла, Корецький планує розділити Мінвідновлення на дві частини: Мінінфраструктури та Мінвідновлення, громад та ВПО.

Завтра планується голосувати пакетом за весь склад уряду, окрім премʼєра, міністра оборони та міністра закордонних справ. Але частина депутатів не готова приймати рішення пакетом. Хочуть за кожного окремо, бо вже не раз наголосували сумнівних персон. Будуть давити на неохочих тим, що доведеться розтягнути задоволення на наступний тиждень, а там робота в комітетах, округах, зокрема, в закордонних.