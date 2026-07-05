У Миколаєві, рідному місті командира 154 ОМБр полковника Володимира Кононнікова, відбулася урочиста церемонія прощання.

Розділити біль непоправної втрати з родиною прибули ті, хто знав «Конана» упродовж багатьох років військової служби, хто воював із ним пліч-о-пліч, виконував його накази та довіряв йому найдорожче — власне життя.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

«Володимир Кононніков пройшов визначний бойовий шлях — від солдата-десантника до командира механізованої бригади.

Від перших днів російської агресії у 2014 році й до останнього дня свого життя «Конан» залишався вірним військовій присязі. Він брав безпосередню участь у боях на найважчих напрямках, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю і продовжував боротьбу.

Авторитет «Конана» був беззаперечним у кожному підрозділі, де він проходив службу. Побратими згадують його як офіцера честі, людину слова, командира, який ніколи не ховався за спинами підлеглих і здобував повагу не званням, а вчинками.

Разом з усіма останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ, представники підрозділів психологічної підтримки персоналу 16-го та 17-го армійських корпусів, а також начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України полковник Андрій Мартинов.

«Конан» назавжди залишиться в строю — у пам’яті воїнів, у бойовому братерстві та в історії боротьби українського народу за свободу і незалежність.

Світла пам’ять Герою.

Вічна слава і честь полковнику Володимиру Кононнікову», – йдеться в повідомленні бригади.

Як повідомляло Інше ТВ, 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова.

Також повідомлялося на Запоріжжі поліція кваліфікувала смерть командира 154-ї ОМБр як умисне вбивство.