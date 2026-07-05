Президент США Дональд Трамп у суботу поспілкувався по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це у ніч проти неділі, 5 липня, повідомили росЗМІ і посиланням на заяву на помічника Путіна Юрій Ушакова, пише Кореспондент.

Він підкреслив, що розмова відбулся нібито з ініціативи Трампа.

За словами Ушакова, лідери обох країн обговорили війну в Україні, і президент США підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень.

Зазначається, що Путін розповів Трампу про “реальну ситуацію на полі бою, зокрема в контексті звільнення Костянтинівки”, фейкове захоплення якої вже спростували в Україні.

Ушаков також заявив, що Трамп хоче якнайшвидшого завершення війни в Україні нібито для “реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці”.

“Путін і Трамп наголосили на важливості продовження контактів РФ і США з військово-політичної та економічної тематик”, – цитують росЗМІ слова Ушаковв.

Він також додав, що Путін і Трамп домовилися залишатися на зв’язку та знову зателефонувати найближчим часом.