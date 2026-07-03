У Миколаєві триває робота з гідного поховання невідомих Захисників і Захисниць України. Наразі на одному з міських кладовищ поховано 76 військовослужбовців, особи яких поки не вдалося встановити.

Поховання здійснюються відповідно до вимог законодавства після проведення всіх необхідних слідчих дій та судово-медичних експертиз, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Кожному загиблому присвоюється унікальний 14-значний ідентифікаційний номер, який зазначається на табличці та дублюється на труні. Завдяки цьому у разі встановлення особи за результатами ДНК-досліджень або інших слідчих дій військовослужбовця можна ідентифікувати та передати рідним для перепоховання.

Радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Неллі Яровенко наголосила, що навіть за відсутності встановленої особи держава забезпечує гідне вшанування кожного полеглого українського воїна.

«Навіть за відсутності ідентифікації особи ми проявляємо людяність і повагу до наших Захисників та Захисниць. Кожен із них буде похований відповідно до всіх військових ритуалів, а місце поховання перебуватиме під належним доглядом. Це обов’язок держави перед тими, хто віддав своє життя за Україну», – зазначила вона.

За словами Неллі Яровенко, значна частина тіл є репатрійованими з території російської федерації, тому серед них можуть бути військовослужбовці з різних регіонів України.

Наразі в Миколаївському обласному бюро судово-медичної експертизи перебуває близько 260 тіл невідомих Захисників і Захисниць України.

Останнє поховання невідомих військовослужбовців у Миколаєві відбулося близько пів року тому. Надалі їх ховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Водночас тривають процедури щодо благоустрою ділянки на миколаївському кладовищі, де вже поховані невідомі українські воїни. Тут планують встановити надгробки єдиного зразка та інформаційний стенд.

Водночас уже є випадки успішної ідентифікації. Одного із військовослужбовців, якого раніше поховали як невідомого, вдалося встановити за результатами проведених експертиз. Родина ухвалила рішення залишити місце його поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як повідомляло Інше ТВ, На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося почесне поховання воїнів з Миколаївщини (ФОТО)