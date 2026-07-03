За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 1 липня було розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Князівстві Монако.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, 29 червня 2026 року біля житлового будинку в Монако було приведено в дію вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини. Потерпілих госпіталізовано.

Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

Українські правоохоронні органи вживають усіх передбачених законом заходів для встановлення можливого виконавця цього злочину на території України, а також осіб, які могли бути причетні до його організації та замовлення.

Офіс Генерального прокурора перебуває у взаємодії з компетентними органами Князівства Монако та іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

Також Офіс Генерального прокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи, що дозволить ефективніше координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину та забезпечити їх притягнення до відповідальності.

На відміну від ОГП України,

Прокуратура Монако повідомляє подробиці реального розслідування.

Заступник державного прокурора Морган Реймонд та керівник служби громадської безпеки Ерік Арелья дали спільну пресконференцію, під час якої розповіли деталі резонансного злочину.

Отже, на зараз відомо, що підозрювана у замаху на Єрмолаєва Анастасія Березовська приїхала до Німеччини як біженка у 2022 році.

Зокрема, слідчі обшукали будинок підозрюваної у районі Майн-Таунус у німецькій землі Гессен. Березовська, яка народилася на Луганщині, а до Німеччини приїхала у березні 2022-го, жила там не так давно, переїхавши з притулку для біженців.

Також знайшли і обшукали орендовану автівку, на якій жінка втекла з місця злочину.

Спочатку вона пішки дісталася французького муніципалітету Босолей, там сіла в авто і через Італію доїхала до Німеччини. Машину вона кинула у Франкфурті.

Прокурори наголосили на складності вибухового пристрою. Вони підозрюють, що Березовська була лише виконавицею: стежила за будинком Єрмолаєва, заклала вибухівку, дистанційно активувала її. Тривають пошуки її спільників.