Відповідно до Указу Президента України від 2 липня 2026 року №573/2026 «Про утворення військової адміністрації» утворено Південноукраїнську міську військову адміністрацію Вознесенського району Миколаївської області.

Так, згідно з Указом Президента України №573/2026 Генеральному штабу Збройних Сил України та Миколаївській обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням зазначеної військової адміністрації.



Відповідно до Розпорядження Президента України №78/2026-рп від 2 липня 2026 року начальником Південноукраїнської міської військової адміністрації Вознесенського району Миколаївської області призначено Івана Васильовича Кухту.

Указ та розпорядження набрали чинності з дня їх опублікування.

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