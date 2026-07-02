Приморський районний суд міста Одеси визнав колишнього прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 винним у шахрайстві, зловживанні впливом і підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 червня.

Після закінчення у 2007 році Одеської національної юридичної академії обвинувачений працював в органах прокуратури до березня 2016-го, звільнившись за власним бажанням.

Незадовго перед своїм звільненням прокурор начебто почав брати в людей значні суми коштів під різними приводами.

Так, у грудні 2015-го одного свого знайомого він переконав інвестувати 12 тисяч доларів США у виробничий цех у Миколаєві з виготовлення і продажу меблів. Потерпілому обіцяли щомісячні дивіденди, але він нічого не отримав і працівник прокуратури почав уникати зустрічей з ним, а по телефону відбріхувався.

В іншому випадку в прокурора Калініна попросили допомогти зі скасуванням арешту товару, який в аеропорту вилучила Служба безпеки України. Уже, будучи звільненим із прокуратури, він вводив співрозмовника в оману. А саме, запевнив, що з першим заступником прокурора Одеської області дружить із часів навчання у виші і той на його прохання може організувати зняття арешту з вантажу. За такі дії зампрокурора області та працівникам Генеральної прокуратури України начебто потрібно було передати 20 тис доларів США неправомірної вигоди, з яких половину вперед.

Отримавши кошти, обвинувачений нібито розповідав вигадки про спілкування із посадовцем прокуратури і що мусить поїхати на розмову до Києва.

Третій випадок стосувався допомогти у працевлаштуванні. Свого часу обвинувачений нібито допоміг хлопцю, який проходив практику в прокуратурі, влаштуватися на роботу в Київський районний суд Одеси архіварусом. Згодом молодий чоловік знову шукав роботу. Калінін нібито пообіцяв дідові хлопця за 2 тис доларів онука візьмуть у прокуратуру. Але згодом повідомив, що вже ніби працює в НАБУ і сказав, що може сприяти працевлаштуванню онука в Одеське територіальне управління НАБУ. Експрокурору начебто передали 2 тис доларів, але хлопець так і не отримав роботу в НАБУ.

Повідомлення про підозру колишньому прокуророві склали ще в липні 2016-го. Однак у звʼязку із переховуванням Калініна особисто вручити не могли і оголосили його в розшук.

Оперативно-розшуковими заходами точне місце знаходження підозрюваного Калініна не встановлено. Проте зібрані відомості свідчать, що він невстановленим шляхом у 2016 році виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області.

У звʼязку із розшуком підозрюваного досудове розслідування неодноразово зупинялося.

У 2023-му червоне сповіщення про розшук зʼявилося у базі Інтерполу. У 2024 році суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування і в подальшому відбувся заочний судовий процес.

За сукупністю злочинів Калініна засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.