Кабінет Міністрів звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів, щоб бізнес міг зосередитися на відновленні.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке:

знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;

розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях;

перебуває на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

В уряді пояснили рішення прагненням того, щоб бізнес міг зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур.

Водночас Свириденко зауважила, що державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров’я людей, захист довкілля, безпеку держави й виконання міжнародних зобов’язань.

Також прем’єр-міністерка додала, що продовжують діяти інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів, зокрема:

Нова програма доступного кредитування на відновлення підприємств до 150 мільйонів гривень під 0,1% в перші два роки — у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Програма працює з 1 липня.

Компенсація страхової премії до 3 мільйонів гривень для всіх регіонів та компенсація збитків до 30 мільйонів гривень для прифронтових областей.

Гранти на відновлення для виробничих підприємств до 16 мільйонів гривень.

Компенсація частини зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після обстрілів у межах програми «Точка опори».