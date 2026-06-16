Три з них виникли в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У м. Миколаєві рятувальники ліквідували займання на кухні квартири, розташованої на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, а також загоряння сміття на другому поверсі будівлі, що не експлуатується. Обидві пожежі були оперативно ліквідовані на незначних площах.

Ще одна пожежа сталася у с. Чумаки Веснянської громади Миколаївського району. Там горіла дерев’яна підлога та віконні рами на другому поверсі будинку, який не експлуатується. Площа пожежі склала 20 кв. м.

Один випадок зареєстровано на транспорті. У м. Південноукраїнськ Вознесенського району загорівся мопед Honda Today.

Інші чотири пожежі виникли на відкритих територіях. Горіли суха трава та сміття: три випадки зафіксовано у м. Миколаєві та один — у с. Стара Богданівка Радсадівської громади Миколаївського району.

Загалом до ліквідації пожеж від ДСНС залучались 40 рятувальників та 10 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомляло Інше ТВ, Рятувальники показали, як ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури внаслідок нічного російського обстрілу Миколаєва (ФОТО, ВІДЕО)