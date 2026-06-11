Сьогодні, 11 червня, приблизно о 20:00, по вулиці Вешневій у с. Панкратове Південноукраїнської міської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ЗАЗ-1102 під керуванням 70-річного водія та мопеда Yamaha, яким керувала 41-річна жінка.

З місця події водійку мототранспорту із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували, повідомили в поліції Миколаївської області.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, звернутись за телефоном: 093 064 76 40 або 102.

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