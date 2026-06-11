Чемпіонат світу з футболу офіційно взяв старт у Мексиці. Святкова церемонія відкриття відбулася на арені «Ацтека» в Мехіко.

Про це повідомляє ua.news.

Церемонія відкриття виявилася короткою за часом, але насиченою за програмою. Головною родзинкою церемонії став виступ колумбійської співачки Шакіри. Вона ж відкривала Чемпіонат світу-2010.

Церемонія відкриття турніру цьогоріч передувала матчу-відкриття. «Ацтека» прийме поєдинок між збірною Мексики та національною командою Південно-Африканської Республіки. Стартовий свисток поєдинку був запланований на 22:00 за київським часом.

Як повідомляло Інше ТВ, Amnesty International заявили, що чемпіонат світу з футболу стане “ареною репресій”