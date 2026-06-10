Вознесенською окружною прокуратурою в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації пред’явлено до суду позов про витребування земельної ділянки площею майже 34 га, що належить до земель природно-заповідного фонду, входить до складу національного природного парку «Бузький Гард» та є частиною Смарагдової мережі України.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Встановлено, що зазначена земельна ділянка всупереч вимогам земельного та природоохоронного законодавства незаконно вибула з державної власності та була передана до комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади.

Звернення прокуратури до суду спрямоване на захист інтересів держави, відновлення законності у сфері використання земель природно-заповідного фонду та повернення спірної земельної ділянки у державну власність.

Наразі судом відкрито провадження у справі, триває її розгляд по суті.

Як повідомляло Інше ТВ, у грудні 2025 року адвокат з Вознесенська виграв першу справу на користь «Бузького Гарду» (ДОКУМЕНТ)