Після 10 червня оцифрування трудових книжок продовжиться, страховий стаж не зникне, наголосили у Мінсоцполітики у середу, пише УНН.

Після 10 червня страховий стаж не зникне, а оцифрування трудових книжок продовжиться – повідомили у міністерстві.

У Мінсоцполітики відповіли на низку питань:

якщо ви ще не оцифрували трудову книжку – це можна буде зробити і після 10 червня 2026 року;

якщо не встигли подати документи до цієї дати – набутий трудовий та страховий стаж нікуди не зникне;

паперова трудова книжка й надалі залишається документом, який підтверджує періоди роботи та може використовуватися під час призначення пенсії;

пенсіонерам, яким пенсію вже призначено, повторно подавати трудову книжку не потрібно. Усесь стаж, який враховувався під час призначення пенсії, вже є в інформаційних системах ПФУ.

“Оцифрування трудових книжок триває для того, щоб дані про трудову діяльність зберігалися в електронному форматі та були захищені від втрати чи пошкодження документів”, – пояснили у Мінсоцполітики.