Подія сталась сьогодні, 8 червня, у районі будинку № 22 по вулиці Олекси Алмазова. 30-річний водій автомобіля Geely Emgrand скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину, попередньо, в межах невстановленого для пішохідного переходу місці.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Внаслідок автопригоди 37-річного чоловіка із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували. За висновками лікарів, потерпілий отримав травму середньої тяжкості. Нині він перебуває на амбулаторному лікуванні.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У центрі Миколаєва мотоцикліст попав у ДТП, а потім у лікарню (ФОТО)