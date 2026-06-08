У Нацполіції розповіли, чому масова мобілізація правоохоронців небезпечна та скільки поліцейських зараз виконують бойові завдання на фронті.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
“Сьогодні майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Ще близько 34 тисяч несуть службу в прифронтових областях”, – розповів він.
За словами заступника голови Нацполу, поліцейські, які пішли на фронт, проходять службу у бригаді “Лють”, яка була створена для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту. Також вони воюють у бригаді “Хижак” та стрілецьких батальйонах.
Нєбитов зазначив, що поліцейські разом із військовими Збройних сил України брали участь в обороні Бахмута, Авдіївки та Кліщіївки на Донеччині, а також Малої Токмачки, Гуляйполя на Запоріжжі та інших населених пунктів.
Водночас він звернув увагу на проблему кадрового дефіциту в системі Нацполіції.
За словами Нєбитова, бойові підрозділи поліції формуються, поповнюються та проходять ротацію виключно за рахунок особового складу Нацполіції. Мобілізовані цивільні особи до цих підрозділів не потрапляють.
Читайте також: 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Через це, як зазначив заступник голови Нацполіції, некомплект кадрів стає дедалі відчутнішим.
Він наголосив, що для підготовки оперативника кримінальної поліції або слідчого потрібні місяці навчання, а в окремих випадках – роки.
“На мою думку, масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується – кримінал відчуває слабину”, – заявив Нєбитов.