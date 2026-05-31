ІншеТВ задіяло штучний інтелект для того, щоб спрогнозувати, яким буде літо на Миколаївщині, бо такого травня, як цього року, навряд чи хтось чекав. І ось що ми маємо на зараз.

Метеорологи прогнозують, що літо на Миколаївщині буде динамічним та контрастним: очікується тепла, але не екстремально спекотна погода, яка чергуватиметься з грозами, короткочасними зливами та посиленнями вітру.

Середня температура за сезон ймовірно буде на 1-2 °C вищою за кліматичну норму.

Детальний погодний розклад по місяцях виглядає так:

Червень: плавний перехід до літа. Температура триматиметься в комфортних межах +24…+27 °C, хоча в окремі дні можливі підйоми вище +30 °C. Очікується типова мінлива хмарність, періодичні грози та дощі.

Липень: пік погодних контрастів. Це найтепліший місяць, коли повітря може прогріватися до +35…+38 °C. Проте спека змінюватиметься різкими перепадами, шквалами та локальними зливами.Серпень: сухіший і стабільніший.

Серпень буде дуже теплим, але завдяки прохолоднішим ночам спека переноситиметься легше. Через типовий для кінця літа дефіцит вологи можливі посушливі періоди.

Враховуючи мінливість сезону, синоптики рекомендують бути готовими як до спекотних сонячних днів, так і до раптових грозових злив.

Глобальний прогноз погоди

«Холодна зима — спекотне літо», — говорить народна прикмета. За даними метеорологічних спостережень, минула зима в Україні була найхолоднішою за останні 15 років. То ж чи чекати нині на аномально спекотне літо, чи прикмета не спрацює через значні кліматичні зміни в останні два десятки років, з’ясував сайт ТСН.ua.

Довгострокові прогнози погоди завжди мають імовірнісний характер, однак на основі сучасних моделей Європейського центру середньотермінових прогнозів та розрахунків вітчизняних фахівців можна скласти орієнтовну погодну мапу літнього сезону.

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — два глобальні “диригенти“ погоди

Провідні світові метеорологічні центри, включно з Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), уже кілька місяців попереджають про чергове формування потужного природного процесу, який впливатиме на погодні сценарії по всій планеті.

Його назва Ель-Ніньйо (у перекладі з іспанської «хлопчик». Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Коли запускається Ель-Ніньйо, циркуляція атмосфери над океаном змінюється. Теплі водні маси, які пасати (постійні вітри, що дмуть у тропіках) зсувають на захід, залишаються біля берегів Південної Америки або рухаються на схід. Нагрітий океан починає активно викидати в атмосферу колосальні об’єми тепла та вологи, а глобальна температура планети різко зростає. В усьому світі частішають екстремальні погодні явища: одні регіони страждають від катастрофічних злив і повеней, інші — від тривалих посух та масштабних лісових пожеж.

У Ель-Ніньйо є протилежний кліматичний процес — Ла-Нінья («дівчинка»). Це холодна фаза, протилежність Ель-Ніньйо. Вона знижує глобальну температуру, приносить морозні зими в Європі (і в Україні зокрема, як було в сезоні 2025–2026 років) та Північній Америці і сильні зливи в Азії. Ці явища змінюють одне одного в середньому кожні 3–4 роки. Наразі дія Ла-Ніньї закінчується, а дія Ель-Ніньйо починається.

Чи загрожує Україні екстремальна спека

Втім, українські науковці закликають не панікувати. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і Національної академії наук України Віра Балабух заспокоює: Ель-Ніньйо справді впливає на глобальний клімат і підвищує ймовірність хвиль тепла, проте говорити про безперервну катастрофічну спеку під +50 градусів у тіні чи тотальну посуху в Україні немає підстав.

За прогнозом Віри Балабух, середня температура повітря влітку в Україні очікується на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас потепління розподілятиметься нерівномірно. Найвідчутніші температурні аномалії та хвилі спеки будуть у північних і північно-східних областях країни. Водночас загальний сценарій сезону обіцяє бути помірним. Завдяки перебудові атмосферних процесів тривалі періоди задухи змінюватимуться прохолоднішими днями, а кількість опадів загалом по країні залишатиметься у межах норми.

Фахівці Українського гідрометцентру дали довгостроковий прогноз погоди лише на червень. Як повідомила нам керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, червень, на відміну від травня, очікується теплішим за норму на 1,5 градуса (травень був холоднішим за норму на 1,5 градуса — Авт.).

«Середня місячна температура червня передбачається +19…+23 градуси, в Карпатах і Кримських горах — +16…+20. Місячна кількість опадів очікується від 49 до 90 мм залежно від регіону, в Карпатах — 117–171 мм, що в межах норми, — говорить фахівчиня. — У червні активнішими стають грозові процеси, частіше спостерігаються град і шквали. Абсолютний максимум температури — 39,8 градуса тепла, абсолютний мінімум — 2,6 градуса морозу, тобто ймовірність заморозків зберігається. Але наразі довгострокові прогнози погоди від’ємних температур повітря у червні не передбачають».

Також Наталія Птуха нагадала, що в червні відбувається літнє сонцестояння, коли Сонце перебуває найвище над горизонтом. 2026 року воно випадає на 21 червня. У цю дату тривалість світлового дня від сходу до заходу Сонця буде найдовшою, але різною залежно від географічної широти. Від 22 червня день почне скорочуватися.

Найдовший день буде на крайній півночі України в селі Грем’яч на Чернігівщині, яке розташоване на паралелі 52,37 градуса північної широти. Тут 21 червня день дорівнюватиме 16 годинам 48 хвилинам. Найкоротший день 21 червня — на мисі Сарич у Криму (44,38 градуса п.ш.) — 15 годин 35 хвилин. Тобто різниця між найдовшим днем на крайній півночі та крайньому півдні України становить 1 годину 13 хвилин. Це пояснюється нахилом земної осі: під час червневого сонцестояння що далі на північ від екватора розташована точка, то довше Сонце перебуває над горизонтом. На широті Києва (50,45 градуса п.ш.) найдовший день становитиме 16 годин 27 хвилин.

Іще один прогноз погоди на літо. Знаний народний синоптик Леонід Горбань (народився 1939-го, помер 2021 року) у своїй книжці «Погода до 2030 року» розробив алгоритми передбачення погоди на роки вперед, які тривалий час збувалися з високою точністю.

Згідно з його розрахунками, нинішнє літо виявиться помірним за температурою і з дощовими прохолодними періодами від початку червня і до кінця липня, а в серпні настане сильна спека. На погодні катаклізми у вигляді зливових дощів із грозами та градом варто чекати в кінці червня і в середині липня. Від третьої декади липня почнеться суха спекотна погода з денними температурами до +30, яка триватиме в серпні та аж до осені. Опадів у серпні буде мало, менше за норму, хоча розпочнеться місяць зливовими дощами.

Втім, кліматологи зазначають: глобальні зміни клімату за останні роки стали настільки стрімкими, що перевірені століттями народні методи почали давати збої.

Що прогнозують погодні сайти

Метеорологічні ресурси та кліматичні моделі (ECMWF, AccuWeather, Ventusky) дають таку загальну картину, яким буде літо в Україні.

Червень: плавний старт у літо

Початок літа не шокуватиме українців раптовою спекою. Перший місяць сезону очікується помірно теплим, температура триматиметься переважно в комфортних межах +24…+27 градусів, хоча в окремі дні стовпчики термометрів долатимуть позначку +30. Очікується достатня кількість дощів. Через активізацію атмосферних процесів червень принесе типові літні грози, подекуди з градом і шквалистим вітром. Загалом погода буде мінливою, але без затяжної посухи.

Липень: екватор спеки та дощові контрасти

Традиційно найспекотніший місяць уразить погодними контрастами. Саме на липень кліматологи прогнозують основні хвилі тепла, зумовлені впливом тропічних повітряних мас (привіт, Ель-Ніньйо!). Середні показники температури перевищать норму, особливо на півночі та сході країни. Локально можливе підняття температури до високих значень — +35…+38 градусів, проте вони не будуть тривалими.

Дощі набудуть вираженого строкатого характеру. В один і той самий день один район міста може заливати злива, а сусідній потерпатиме від сухості. Кількість небезпечних погодних явищ — сильних гроз, короткочасних шквалів — у липні досягне свого піку.

Серпень: затяжне оксамитове літо

Фінал літнього сезону обіцяє бути сухішим і стабільнішим за попередні місяці. Завдяки накопиченому за літо теплу серпень залишатиметься дуже теплим. Ночі стануть прохолоднішими, що полегшить перенесення денної спеки, проте вдень сонце буде пекти. Кількість дощів зменшиться, що є типовим для кінця літа, а в південних і центральних регіонах можливий дефіцит вологи.

Підсумки погоди на літо 2026 року: до чого готуватися

Літо 2026 року в Україні не стане катастрофічним попри активну фазу Ель-Ніньйо. Воно характеризуватиметься динамічністю: періоди спеки чергуватимуться з хвилями прохолоди, а сухі дні — з днями з грозовими зливами. Головне завдання для українців — адаптуватися до частих змін погоди, стежити за штормовими попередженнями синоптиків і тримати під руками парасольки для захисту як від дощу, так і від сонця.