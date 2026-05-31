Нова технологія морських дронів, запущена Британією, США та Австралією, буде готова до 2027 року та спрямована на захист критично важливих підводних кабелів та трубопроводів.

Про це пише Еuronews, передає Інше ТВ.

Міністри оборони Великобританії, Австралії та США в суботу оголосили про створення спільного партнерства з розробки та розгортання «передових» технологій підводних дронів у рамках зусиль щодо зміцнення морської безпеки.

Оголошення, яке пролунало на конференції з питань безпеки у Сінгапурі, є частиною тристороннього військового альянсу між цими країнами, відомого як AUKUS. Союз був створений у 2021 році та спрямований на глибшу інтеграцію оборонних технологій та наукових розробок, а також на розширення обміну інформацією.

«От так виглядає сучасна оборона, – заявив міністр оборони Великобританії Джон Хілі. – Ми оголошуємо про проривні підводні можливості, які забезпечать безпеку Британії, підтримуємо британські компанії, що стимулюють зростання, і стоїмо пліч-о-пліч з нашими найближчими союзниками».

Очікується, що нова технологія буде готова до 2027 року та покликана допомогти захистити ключові підводні кабелі та трубопроводи.

Великобританію та Європу з’єднує мережа життєво важливих підводних кабелів та трубопроводів, якими на острів надходять газ та електроенергія, а також забезпечується доступ до інтернету. Пошкодження цих ліній здатне порушити глобальні комунікації та постачання енергії.

Таким кабелям все частіше створюють загрозу судна, що волочать якір по морському дну; при цьому є підозри, що до таких дій навмисно вдавалися як російські, так і китайські судна.

У 2025 році Великобританія оголосила про програму Atlantic Bastion — систему автономних суден та штучного інтелекту, яка взаємодіятиме з військовими кораблями та авіацією для захисту підводних кабелів та трубопроводів.

Тоді Міністерство оборони заявило, що ця програма є “прямою відповіддю на відновлення активності російських підводних човнів та іншої підводної діяльності”.

