15 травня на території області зареєстровано два вогневі випадки, один з яких виник внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Вночі 15 травня через потрапляння боєприпасів та їх уламків у Миколаївському районі виникла пожежа в адміністративній будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

Пожежу сміття на відкритій території селища Доманівка Вознесенського району вогнеборці загасили на площі 15 кв. м. Причина займання встановлюється.

