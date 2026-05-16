Цієї ночі ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура. На жаль, є травмовані.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Інше ТВ.

Зафіксовано влучання БпЛА в пʼятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі.



Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок. На жаль, там постраждали двоє людей.



Внаслідок атаки також зазнала ушкоджень портова інфраструктура – складське приміщення та адмінбудівля. На обʼєктах вибито скління.



Крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.



На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

