Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив комерсанта до 16 місяців позбавлення волі умовно за постачання до росії.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив швейцарського комерсанта до 16 місяців позбавлення волі умовно за постачання до Росії. За версією обвинувачення, поставлені матеріали призначалися для програм створення зброї масового знищення.

Підсудного, якому незабаром виповниться 63 роки, визнали винним у неодноразовому кваліфікованому порушенні швейцарського Закону про контроль за товарами стратегічного та подвійного призначення (Güterkontrollgesetz), а також у замаху на таке порушення. Це випливає із резолютивної частини рішення Кримінальної палати Федерального кримінального суду, опублікованої 13 травня 2026 року.

Протягом чотирьох років він постачав товари та готував комерційні пропозиції для двох осіб, акредитованих при Торговому представництві росії у Берні. Йшлося про продукцію, яку розповсюджувала компанія-роботодавець підсудного: вона постачає торговим фірмам лабораторні матеріали, а також медичні та фармацевтичні вироби.

Товари на суму 75 тис. франків справді потрапили до росії. Крім того, підсудний підготував комерційні пропозиції щодо товарів на загальну суму 934 тис. франків. До їх купівлі російською стороною справа не дійшла через втручання швейцарської влади, яка у 2024 році поклала край цій діяльності.

