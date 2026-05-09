7 травня 2026 року відбулося офіційне відкриття відновленої соціальної навчальної перукарні ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 18.

Про це повідомляє Громадська організація «Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської МТГ», яка і реалізувала проєкт «Відновлення роботи соціальної навчальної перукарні в місті Миколаєві» у межах грантового конкурсу ІСАР Єднання «РОСТИ: розвиток та оновлення спільнот з турботою про людей». Завдяки реалізації проєкту з відновлення було створено комфортні та сучасні умови як для навчання студентів закладу освіти, так і для обслуговування відвідувачів.

На урочистому відкритті були присутні: Олег Кречун, керівник ГО «Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської міської територіальної громади», Тетяна Череднікова, завідувач відділення денного перебування Міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Інгульського району м. Миколаєва, Наталя Коваль, в.о. директора ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну», педагоги і студенти закладу освіти, а також відвідувачі і відвідувачки соціальної перукарні. Всі присутні зазначили, що робота соціальної перукарні – це важливий крок для посилення соціальної підтримки і стійкості жителів Миколаєва, адже вона поєднує підтримку вразливих верств населення з розвитком молодіжного потенціалу.

Відновлена перукарня є унікальним майданчиком, де студенти та студентки, які опановують професію «Перукар (перукар-модельєр)», мають змогу відпрацьовувати практичні навички, водночас заклад освіти виконує важливу соціальну функцію, надаючи безоплатні перукарські послуги відвідувачам Міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а також іншим вразливим категоріям мешканців Миколаєва.

Як повідомляло Інше ТВ, Алея пам’яті, кіноклуб, їдальня та простори для дозвілля – школярі Миколаївщини втілили власні соціальні проєкти у громадах (ФОТО)