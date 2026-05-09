У п’ятницю, 8 травня, Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала Миколаївщину та провела виїзне засідання Уряду.

До засідання долучився начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який озвучив вісім ключових ініціатив та проблемних питань регіону.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Під час доповіді Віталій Кім акцентував увагу на необхідності посилення захисту енергетичної інфраструктури Миколаївщини, забезпеченні реалізації Плану стійкості області та підготовці до опалювального сезону.

Крім того, очільник області порушив питання екологічної безпеки, пов’язане з функціонуванням шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу, майновий комплекс якого нині перебуває у власності Фонду державного майна України.

Також було озвучено питання повернення Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг до Миколаєва та необхідності зміни механізму фінансування ремонту автомобільних доріг місцевого значення для прифронтових регіонів.

Так, Уряд погодив новий механізм фінансування будівництва місцевих доріг. Мінрозвитку та Мінекономіки доручено підготувати необхідні рішення для виділення 3,5 млрд грн додаткової дотації на ремонти. Серед іншого, це дозволить завершити роботи на евакуаційному маршруті Херсон – Миколаїв, який забезпечує рух швидких, військових та евакуаційного транспорту.

За результатами засідання Уряд доручив відповідним міністерствам взяти в роботу озвучені керівництвом Миколаївської ОВА пропозиції.

