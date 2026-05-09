Правоохоронці Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуванні ув’язнених у тюрмі Ізоляція в тимчасово окупованому Донецьку. Про це напередодні увечері повідомив Офіс генпрокурора, пише Кореспондент.

За даними слідства, у 2017-2019 роках підозрюваний добровільно співпрацював із так званим “міністерством державної безпеки днр” та обіймав посаду помічника керівника Ізоляції. Щонайменше дев’ятеро потерпілих свідчать, що він брав участь у катуваннях, психологічному тиску та примусовому отриманні зізнань.

У 2021 році, після завершення розслідування в Україні та передачі справи до суду, обвинувачений виїхав до Франції та подав заяву на отримання статусу біженця.

Після звернень українських прокурорів та громадської організації Truth Hounds французька сторона відкрила власне кримінальне провадження. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції підозрюваного взяли під варту. Йому висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Розслідування ведеться під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.