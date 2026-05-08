Сьогодні, 8 травня, в одному з автобусів «Миколаївпастранс» було знайдено підозрілу сумку.

Завдяки пильності пасажирів та оперативним діям водія було швидко організовано евакуацію пасажирів і виклик відповідних служб.

Як повідомили на підприємстві, на щастя, сумка не несла загрози здоров’ю та життю людей.

«Дякуємо патрульній поліції, вибухотехнічній та кінологічній службам за оперативне прибуття та професійну роботу.

Шановні пасажири! Просимо не залишати особисті речі в салонах автобусів. Ми живемо в непростий час, тому будь-яка забута річ може викликати тривогу та потребує негайної перевірки», – зазначають у КП «Миколаївпастранс».