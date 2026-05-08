Про публікацію проєкту змін до правил Міністерства юстиції США щодо вилучення України зі списку країн, щодо яких діють обмеження на імпорт озброєнь, повідомила надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

“Ухвалення цих правил: юридично розблокує можливості для постійного імпорту до США певних категорій української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів; усуває штучні регуляторні бар’єри для виходу українських defense-tech виробників на ринок США; забезпечує повну нормативну гармонізацію між політикою Держдепартаменту США (яка розглядає Україну як союзника) та імпортними процедурами Міністерства юстиції щодо оборонних товарів”, – написала Стефанішина.

За її словами, відповідно до нового підходу заявки на імпорт вогнепальної зброї з України розглядатиме американське федеральне агентство боротьби з незаконним обігом зброї, вибухівки, алкоголю та тютюну (ATF) в індивідуальному порядку (case-by-case basis), вони не відхилятимуться автоматично.

“Період публічного обговорення для зазначених проєктів правил триватиме до 6 липня 2026 року. Після цього Мінюст США врахує коментарі (якщо вони будуть) у остаточному правилі (Final Rule), яке ще пройде міжвідомче погодження перед публікацією”, – повідомила амбасадорка.

Єдиною країною в списку країн, щодо яких діють обмеження на імпорт озброєнь, залишиться РФ. “Поточна редакція параграфа 447.52(b), яку було введено в дію у 1997 році на тлі Угоди про добровільне обмеження з РФ, містила пряму заборону на задоволення заявок на постійний імпорт вогнепальної зброї та боєприпасів, вироблених або розташованих на території низки колишніх радянських республік (Україна, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Туркменістан, Узбекистан). Запропоновані зміни скасовують ці застарілі обмеження”, – написала Стефанішина.