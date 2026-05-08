Суднобудівну компанію Мейєра в Турку засудили за те, що вона наймала українців як очевидних підприємців-легких робітників.

Районний суд Південно-Західної Фінляндії засудив голову ради директорів компанії до умовного позбавлення волі за вимагання за обтяжуючих обставин, шахрайство зі сплатою страхових внесків від нещасних випадків та шахрайство зі сплатою пенсійних внесків, пов’язаних із заробітком. Вирок склав один рік і п’ять місяців, а також трирічну заборону на підприємницьку діяльність, повідомляє Yle.

Суд встановив, що компанія ввела в оману 18 українських працівників протягом 2022–2023 років, штучно наймаючи їх як підприємців-легких робітників. За даними суду, працівники не розуміли, що це означає.

Компанія, у свою чергу, представила підприємництво як єдиний спосіб роботи, і що така домовленість є поширеною у Фінляндії. Деякі працівники також просили трудовий договір, але так і не отримали його.

Значні збитки та невиплачена заробітна плата мають бути виплачені

Згідно з рішенням суду, десятки тисяч євро компенсації за понаднормову роботу, бонусів та відпусток, а також основної заробітної плати залишилися невиплаченими. Загалом, фінансова вигода роботодавця становила приблизно 138 800 євро, що суд вважав значним, а злочин в цілому – обтяжуючим обставини.

Суд зобов’язав топ-менеджера компанії виплатити працівникам невиплачену заробітну плату та премії, а також відшкодування збитків на загальну суму приблизно 100 000 євро. Крім того, суд зобов’язав голову правління компанії виплатити невиплачені внески до пенсійного страхування на суму приблизно 57 000 євро.

Компанія заявила суду, що їй невідомо про цю справу, і заперечила всі звинувачення. Суд визнав твердження роботодавця про незнання неправдоподібним і вважав угоду про легке підприємництво навмисним засобом ухилення від зобов’язань роботодавця.

Суд також встановив, що роботодавець скористався нерозумінням іноземними працівниками фінського ринку праці та їх залежним становищем на робочому місці.

Рішення не є остаточним.