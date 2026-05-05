Друга група військовослужбовців 123-ї окремої бригади територіальної оборони завершила курс базової загальної військової підготовки на власному навчальному полігоні.

Це вже наступний крок у розвитку навчальної спроможності бригади, яка нещодавно отримала право самостійно проводити БЗВП. Із кожним новим набором тут не просто передають знання — формують основу підрозділів, здатних діяти впевнено й злагоджено.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Протягом курсу військовослужбовці проходили інтенсивну підготовку: від базового поводження зі зброєю та стрільб у максимально наближених до бойових умовах до тактичної медицини та військової топографії. Відпрацьовували взаємодію в підрозділі, проходили смугу перешкод і вчилися діяти як єдиний механізм. Фінальним випробуванням став марш-кидок пересіченою місцевістю — перевірка не лише фізичної витривалості, а й характеру, здатності підтримати побратима і не зійти з дистанції.

Урочистості з нагоди завершення курсу відбулися за участі командира бригади полковника Олега Макухи. Звертаючись до військовослужбовців, він наголосив:

«Сьогодні ви стаєте повноцінною частиною славетної миколаївської 123 бригади. Я прошу пам’ятати всі ті знання, які дали вам наші інструктори. З цієї секунди ви стаєте обличчями нашої бригади — несіть з гордістю та честю наші шеврони. Пам’ятайте про полеглих героїв та бережіть своїх побратимів».

Під час заходу хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників України. Капелан провів молитву та передав кожному військовослужбовцю Біблію як символ віри, підтримки і внутрішньої опори в непростих умовах служби.

Після цього бійці отримали сертифікати про проходження БЗВП та шеврони бригади.

Попереду на них чекає наступний етап — курс адаптації, подальше злагодження у підрозділах і опанування військових спеціальностей. Але вже сьогодні вони стають частиною бойового колективу, де відповідальність, довіра і готовність діяти разом мають вирішальне значення.

