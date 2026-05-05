Парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана – за проголосували 281 депутат. Країна переходить до консультацій щодо формування нового Кабміну. Про це повідомляє Кореспондент.

Парламент Румунії ухвалив вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який ініціювали PSD та AUR. За відставку Кабінету Міністрів проголосував 281 парламентар – це найбільша кількість голосів на підтримку подібного рішення в історії законодавчого органу країни.

Після відставки уряду Румунія входить у період політичних консультацій і переговорів щодо формування нової коаліції та призначення наступного складу Кабміну.

У керівництві Націонал-ліберальної партії (PNL) немає єдиної позиції щодо подальших дій. Частина лідерів партії виступає за продовження участі в уряді, тоді як інші закликають перейти в опозицію.

Остаточні рішення щодо формування нового уряду залежать від подальших політичних переговорів.