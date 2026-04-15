Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у березні 2026р. порівняно з лютим становила 1,8%.

Про це повідомляє ГУ статистики у Миколаївській області.

Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 1,0%. Найбільше зросли ціни на пшоно – на 17,1%, яйця – на 7,9%, масло – на 6,4%. На 3,9–1,6% підвищились ціни на овочі, рибу та продукти з риби, олію соняшникову, крупи гречані, хліб, м’ясо птиці. Водночас на 4,9–1,1% подешевшали макаронні вироби, свинина, рис, сало, фрукти.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали коштувати на 0,8% більше, з них алкогольні напої – на 1,5%, тютюнові вироби – на 0,4%.

Одяг і взуття стали обходитись споживачам на 14,7% дорожче, що зумовлено сезонним зростанням цін.

Підвищення цін на транспорт на 5,2% в першу чергу відбулося за рахунок подорожчання дизельного пального на 20,8%, бензину А-95 – на 11,2%, А-92 – на 10,9%, газу скрапленого для автомобілів – на 8,9%; також зросли ціни на проїзд у залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 8,7% і 5,7% відповідно.

Приріст цін у сфері зв’язку склав 2,4% в основному через подорожчання тарифів на мобільний зв’язок на 3,8%.