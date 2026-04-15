У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора 14-го та у ніч на 15-е квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.

Про це детально поінформували в Генштабі ЗСУ.

Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу “С-400” (Красногірське, ТОТ Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію “Небо-СВУ” (Гвардійське, ТОТ АР Крим).

На тимчасово окупованій території Запорізької області наші воїни били також по складу боєприпасів у районі н.п. Терпіння.

На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя – цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників.

По зосередженнях живої сили противника наші воїни били у районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області рф, а також Красногірське Запорізької області, Березове – Дніпропетровської, Родинське – Донецької області та Олешки на Херсонщині.

Уражалися й інші важливі об’єкти російського агресора.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

