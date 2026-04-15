Німеччина залишається одним із ключових партнерів України, надаючи системну підтримку — гуманітарну, технічну та практичну, зокрема у відновленні житлової інфраструктури, нагадали у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У межах візиту президента Зеленського до Німеччини відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби із Федеральним міністром житлового будівництва, міського розвитку та будівництва Німеччини Вереною Губерц.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення співпраці у сфері житлової політики, сучасного міського планування та комплексного відновлення.

«Обговорили посилення співпраці у сфері житлової політики, міського планування та комплексного відновлення — для нас це один із ключових напрямів. Як приклад — показали результати відбудови в Бородянці. Нам потрібно масштабувати цей досвід на інші зруйновані населені пункти. За оцінкою RDNA5, потреба у відновленні житлового сектору становить 83,7 млрд доларів. Сьогодні майже 500 тисяч родин уже отримали державну підтримку у житловій сфері, зокрема завдяки механізмам підтримки Німеччини», — зазначив Олексій Кулеба.

Окрему увагу сторони приділили розвитку серійного та модульного будівництва багатоповерхового житла.

Такий підхід дозволяє швидко зводити житло, забезпечувати енергоефективність та відповідати європейським стандартам якості.

Німеччина має значний практичний досвід у цій сфері, що відкриває можливості для реалізації спільних проєктів, впровадження сучасних технологій та залучення інвестицій.

Міністерство розвитку громад та територій України дякує Уряду Німеччини за підтримку та послідовне партнерство у відновленні України.