До Великодня працівники КП «Миколаївелектротранс» підготували особливий рейс для миколаївців.

У неділю, 12 квітня, містом курсуватиме «Пасхальний трамвайчик», прикрашений співробітниками підприємства та колективами відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради, які створять теплу великодню атмосферу для пасажирів.

Як повідомляє КП «Миколаївелектротранс», з 9:00 святковий рейс розпочне свою роботу, а перші пасажири отримають приємні подарунки. Кількість обмежена, тож пощастить найпершим гостям цього рейсу.

Бортовий номер «Пасхального трамвайчика» – 1058, а курсуватиме він по маршруту №3.

«Не втрачайте можливість подарувати собі святковий настрій – проїдьтесь прикрашеним трамваєм, отримайте яскраві емоції разом із рідними та близькими й діліться своїми світлинами з «Пасхального трамваю» у своїх соцмережах.

Великдень – це свято світла, добра та надії. Нехай цей особливий день додасть тепла у серця та створить для кожного пасажира частинку справжнього святкового дива», – кажуть у «Миколаївелектротрансі».

