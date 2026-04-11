Поки США не бомблять Іран, у єдиному цілому іранському порту на Каспійському морі зібралось з десяток російських суховантажів, частина з яких були прямо помічені у перевезенні зброї.

Про це пише Defense Express.

Одразу після того, як між США та Іраном 7 квітня було оголошено перемир’я, РФ та Іран значно активізували судоходство у Каспійському морі.

Це за допомогою сервісів відстеження морського трафіку помістив OSINT-фахівець Cecilia Sykala, який наочно показав різницю у кількості суден.

Defense Express зазначає, що на момент публікації, безпосередньо у порту Амірабад, що у південно-східній частині Каспійського моря, за даними сервісів, знаходиться одразу три російські суховантажі: “Pola Yaroslava”, “Pola Feodosia” та “Baku Breeze”.

На рейді цього іранського порту знаходиться суховантажі “Pola Sofia”, “Valentin Emirov”, “Kalitva”, “Omskiy 109”, “Pano 05”. А на підході – “Port Olya 2”. І це не рахуючи іранські судна, а також російські та іранські танкери. Окрім того, ще ряд суден не передають свої дані щодо приналежності.

Відповідно до бази ГУР МОУ, серед перелічених суден всі судна “Pola…”, що належать російській компанії “Пола Райз” знаходяться під санкціями України та США. Суховантаж “Port Olya 2” та інші судна компанії “МГ-Флот”, включно з “Valentin Emirov”, були помічені у безпосередньому перевезенні військових вантажів.

При цьому “Port Olya 4” було успішно знищено силами оборони України у серпні 2025 року під час перевезенням судном до РФ дронів Shahed-136, комплектуючих для їх виробництва у РФ, боєприпаси та інше озброєння з Ірану.

“Omskiy 109” належить суховантажі компанії “Море река сервис”, яка відповідно до відомостей бази, на суднах “Omskiy-119” та “Omskiy-103” возила до РФ з Ірану боєприпаси. Судна “Pano…” використовувались для викрадення українського зерна з поки окупованих територій.

Загалом таке скупчення російських та іранських суден також пояснюється тим, що порт Амірабад залишився єдиний цілим великим іранським портом на Каспійському морі після того, як Ізраїль 18 березня атакував Бандар-Анзалі на південно-західному іранському узбережжі Каспійського моря.

Наразі невідомо, що саме транспортують російські судна, але пауза в ударах цілком може бути використана Тегераном для отримання морським шляхом всього необхідного російського озброєння. Зокрема не викликало б здивування передача Москвою зенітних ракет, ПЗРК та інших засобів ППО, а також компонентів для виробництва далекобійних дронів, балістичних ракет, чи вже готових зразків.