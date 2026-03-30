29 березня на території Миколаївщини виникло сім пожеж. Всі вони виникли в екосистемах.

В регіоні громадяни продовжують випалювати очерет та сухостій. Пожежі зареєстровані на відкритих територіях в с. Зелений Гай Шевченківської громади, с. Троїцьке Новоодеської громади Миколаївського району, с. Баратівка Горохівської громади, с. Шляхове Баштанської громади Баштанського району та три — у м. Миколаєві.

Загальна площа пожеж склала понад 6 га. Від ДСНС до гасіння залучались 28 співробітників, 7 спецавтомобілів, допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Шевченкове.