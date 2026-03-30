Російська Федерація виставляє на аукціони ресурси з окупованих територій України та вже продала одне з найбільших золотих родовищ у Луганській області.

Про це пише Уніан з посиланням на Reuters.

Москва нарощує контроль над природними ресурсами окупованих українських територій через державні онлайн-аукціони. Згідно з документами торгів, на продаж виставляють десятки активів, від шахт і кар’єрів до сільськогосподарських угідь.

Серед вже проданих активів є права на видобуток пісковику, щебеню, граніту та крейди з чотирьох шахт у Луганській області.

Однією з найбільших угод став продаж прав на розробку Бобриківського золотого родовища в Луганську. Його придбала компанія “Алчевськпромгруп” за 9,7 млн доларів, яка контролюється російською гірничодобувною компанією “Полянка”. Ця компанія переважно працює на Далекому Сході РФ.

За даними аукціонної документації, запаси родовища становлять близько 1,64 тонни золота, що за поточними цінами становить майже 260 млн доларів.

Раніше розробкою об’єкта займалася австралійська гірничодобувна компанія Korab Resources, однак вона припинила роботу у 2014 році після російської окупації території. Через втрату доступу до ділянки та санкції компанія списала проєкт.

Супутникові знімки, зроблені у вересні, свідчать про можливий початок робіт на родовищі. На території видно сліди техніки, схоже на екскаватор і транспортні контейнери біля підніжжя відвалу гірської породи, видобутої з шахти.

Експерти зазначають, що утримання окупованих територій є дорогим для Росії, однак використання їхніх природних і промислових ресурсів може стати важливим джерелом фінансування на тлі витрат на війну та міжнародних санкцій. Наукова співробітниця з питань національної безпеки у вашингтонському Інституті вивчення війни Кароліна Хірд зазначила: