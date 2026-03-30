Ізраїльська поліція завадила латинському патріарху Єрусалиму відзначити Вербну неділю в Храмі Гробу Господнього «вперше за століття», повідомив Патріархат, посилаючись на проблеми безпеки, пов’язані з війною в Ірані.

Кардинал П’єрбаттіста Піцабалла та ченець Франческо Іельпо були зупинені поліцією під час походу до церкви, побудованої на місці, де, за вірою християн, Ісус був розп’ятий і воскрес із мертвих, повідомив Латинський патріархат Єрусалиму, передає Reuters.

«В результаті, і вперше за століття, Главам Церкви було заборонено відслужити месу Вербної неділі в Храмі Гробу Господнього», – йдеться у заяві.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив: «Не було жодного злого наміру, лише турбота про його (Піцабалли) безпеку».

Він сказав, що ведуться підготовчі роботи, щоб дозволити лідерам церкви здійснювати богослужіння в церкві найближчими днями.

Ізраїльська поліція заявила, що всі святі місця в Старому місті Єрусалима, включаючи ті, що є священними для християн, мусульман та євреїв, були закриті для вірян з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, особливо місця без бомбосховищ.

Поліція заявила, що відхилила запит Патріархату про виняток на Вербну неділю.

«Старе місто та святі місця являють собою складну територію, яка не дозволяє доступу великим аварійно-рятувальним машинам, що значно ускладнює можливості реагування та створює реальну загрозу для людського життя у разі масового інциденту», – повідомила поліція.

ОБМЕЖЕННЯ НА ВЕЛИКДЕНЬ, РАМАДАН ТА ПЕСАХ

Вербна неділя знаменує собою початок Страсного тижня, найважливішого тижня в християнському календарі, що передує Великодню. У Старому місті зазвичай людно, католики проходили через масивні дерев’яні двері Гробу Господнього.

Цього року християни, мусульмани та євреї не змогли відзначити Великдень, Рамадан чи Песах, як завжди, через обмеження поліції. Єрусалимська мечеть Аль-Акса була практично порожньою під час Рамадану, і мало хто з вірян прийшов до Західної стіни юдаїзму, оскільки Песах наближається в середу.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розкритикувала дії поліції, а міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у соціальних мережах, що викличе посла Ізраїлю через цей інцидент.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення ізраїльської поліції, яке, за його словами, «посилює тривожне зростання порушень статусу Святих місць у Єрусалимі».

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі заявив, що відмову Патріарху у в’їзді до церкви у Вербну неділю «важко зрозуміти чи виправдати».

У неділю Папа Лев заявив, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни та мають «руки, повні крові», у надзвичайно сильних заявах, оскільки війна в Ірані вступила у свій другий місяць.

НЕПОСЛІДОВНЕ ОБМЕЖЕННЯ, КАЖУТЬ МЕШКАНЦІ

16 березня осколки балістичних ракет, випущених Іраном, та уламки ізраїльських перехоплювачів, які їх збили, впали біля церкви та сусіднього плато на вершині пагорба, відомого мусульманам як комплекс Аль-Акса, а євреям як Храмова гора.

Мешканці Старого міста та релігійні чиновники заявили, що обмеження поліції на богослужіння не застосовувалися послідовно.

Вони зазначили, що мусульманські проповідники Вакфу мали доступ до мечеті Аль-Акса під час Рамадану та Ід аль-Фітр, а прибиральникам було дозволено перед Песахом знімати молитовні записки зі Стіни Плачу, що є щорічним ритуалом.

У неділю францисканським ченцям та вірянам також дозволили увійти до іншої святині Старого міста, що знаходиться за коротку прогулянку вузькими провулками Старого міста від Храму Гробу Господнього, щоб відзначити Вербну неділю.