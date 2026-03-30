У ніч на 30 березня (з 18:00 29 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!