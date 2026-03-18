Миколаївська обласна військова адміністрація готується скоротити штат своїх працівників на 22% через дефіцит бюжету.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Держава виділила нам коштів навіть трохи більше, аніж у минулому році, але підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери призвело до того, що маємо дефіцит бюджету як обласного, так і майже у всіх громадах. Зараз ми повинні скоротити штат ОВА на 22%. Зайвих людей немає, тож будемо “різати по-живому”, зменшимо премії», – сказав Кім.

За його словами, це дуже складний рік, грошей не вистачає ні на що. Громади всі свої вільні кошти витрачають на відновлення та підтримку ЗСУ. У них практично немає бюджетів розвитку.

«У західних та центральних регіонах з цим трохи простіше, адже туди переїхав бізнес, який демонструє економічне зростання», – додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, Миколаївська міськрада просила Верховну Раду і Кабмін надати дотацію для покриття дефіциту бюджету громади.