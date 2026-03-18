Александер Стубб, приятель президента США з гольфу, каже, що спробувати домовитися з Трампом, який хоче, щоб Європа допомогла йому відкрити Ормузьку протоку, — це «дійсно гарна ідея».

Про це пише Politico.

Дональд Трамп любить укладати угоди, і один з його найближчих соратників у Європі вважає, що пакт, який може допомогти вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні одночасно, може бути досяжним.

Президент Фінляндії Александер Стубб каже, що бачить реальний потенціал у тому, щоб запропонувати Трампу те, чого він хоче: європейську військову підтримку для забезпечення безпеки Ормузької протоки, вирішального маршруту доставки нафти, який Іран фактично заблокував у відповідь на американські та ізраїльські бомбардування.

Умова Європи для надання такої допомоги? Щоб президент США надав всю допомогу, необхідну Україні для досягнення прийнятної мирної угоди з Росією.

Ідея торгу з Трампом була запропонована Стуббу під час сесії запитань і відповідей у ​​лондонському аналітичному центрі Chatham House у вівторок. Фінський лідер виглядав здивованим — і враженим. «Я думаю, що це справді гарна ідея», — сказав він, додавши після паузи: «Ні, я думаю, що це насправді справді гарна ідея». Стубб сказав, що розгляне це питання далі та обговорить варіанти зі своєю командою.

Сама Фінляндія не має жодних ресурсів, щоб зробити свій внесок у забезпечення безпеки Ормузької протоки, і досі далеко не зрозуміло, яку роль там можуть відігравати європейські сили.

Але питання про те, як підтримати Україну — і залучити Трампа — є нагальним для Європи.

Посадовці, включаючи Стабба, побоюються, що чим довше триватиме війна Трампа проти Ірану, тим більше вона може обмежити боротьбу України проти вторгнення російських військ. Зростання світових цін на енергоносії — і рішення Вашингтона послабити санкції проти російської нафтової промисловості — значно збільшать доходи Володимира Путіна від продажу російського викопного палива.

Водночас американські війська використовують сотні ракет-перехоплювачів, щоб збивати іранські ракети та безпілотники, залишаючи менше доступних для України. Київ та інші українські міста покладаються на засоби протиповітряної оборони для захисту від постійного шквалу балістичних ракет з Росії.

А Трамп знову нещодавно тиснув на президента України Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду з Путіним, не уточнюючи, які — якщо такі є — гарантії безпеки надасть Америка для збереження миру.

Стабб сказав своїй аудиторії, що він боїться, що мирні переговори в Україні швидко наближаються до моменту істини, який може змусити Київ прийняти погану угоду, яка передбачає поступку території Путіну. Переговори можуть навіть провалитися, залишивши Європу на гачку — без американської допомоги — зобов’язавши європейські держави втрутитися, щоб допомогти Україні більшою кількістю розвідувальних даних, зброї та іншої підтримки, сказав він.

Стабб сказав, що він реалістично дивиться на те, наскільки він може вплинути на Трампа, після того, як вони зблизилися під час семигодинної зустрічі з гольфом та обідом минулого року. Фінляндія щойно купила у США 64 винищувачі F-35 і приймає тисячі американських військовослужбовців, які навчаються в арктичних умовах.

«У мене немає ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь», — сказав Стабб. «Якщо я отримаю одну ідею з 10 щодо України, я думаю, що це добре».

Наслідки війни в Ірані є «негативними» для України, головним чином тому, що ціна на нафту сприяє російській військовій техніці, сказав Стабб. «Кілька тижнів тому російська економіка справді йшла вкрай погано, а тепер вона відновлюється». Це також призводить до відведення систем протиповітряної оборони від тих місць, де вони потрібні в Україні.

Зрештою, це змістило фокус з мирних переговорів на Україну. «Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не проваляться, як це сталося з переговорами між Іраном та США», – сказав Стабб. «Але час покаже».