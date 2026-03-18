16-17 березня заступниця на спільному засіданні Адміністративної Ради та Керівної Ради Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) було схвалено нові рішення щодо підтримки України, спрямовані на відновлення житла та підтримку малого бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, виділено додаткове фінансування у розмірі 100 млн євро для програми HOME, яка забезпечує компенсацію громадянам за житло, зруйноване внаслідок повномасштабної агресії росії.

Також затверджено фінансування на суму 20 млн євро, спрямоване на підтримку мікропідприємств і малих фермерських господарств в Україні.

100 млн євро на компенсацію зруйнованого житла (програма HOME)

Програма реалізується через державний механізм житлових сертифікатів, який дозволяє громадянам, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії, отримати компенсацію для придбання нового житла.

Попередні етапи програми вже показали значні результати:

200 млн євро фінансування було повністю використано;

придбано 3 774 житлові об’єкти;

понад 13 000 українців отримали нове житло.

Станом на початок 2026 року подано понад 98 тисяч заявок на компенсацію за зруйноване житло, що свідчить про масштаб потреби у відновленні житлового фонду.

Додаткове фінансування дозволить підтримати ще близько 3 000 родин, а також продовжити реалізацію програми до 30 червня 2028 року.

20 млн євро на підтримку мікропідприємств та малих фермерських господарств

Програма реалізовуватиметься через Фонд розвитку підприємництва (Національна установа розвитку), який надаватиме фінансування через банки-партнери та кредитні спілки.

Мета програми – розширити доступ до фінансування для бізнесів, які через війну стикаються з обмеженим доступом до кредитних ресурсів.

Фінансування програми включає: 20 млн євро кредиту БРРЄ, 4,6 млн євро інвестиційного гранту ЄС у межах Ukraine Investment Framework, 230 тисяч євро технічної допомоги, 3 млн євро гранту БРРЄ для покриття валютних ризиків.

Програма орієнтована на підтримку підприємців, які постраждали від війни, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, жінок-підприємниць, молоді, осіб з інвалідністю, малих фермерських господарств.

Очікується, що із 20 млн євро щонайменше 50% фінансування буде спрямовано на вразливі групи, а 30% інвестицій – на енергоефективні та сталі проєкти.

Як зазначають в Мінфіні, під час засідання керівництво БРРЄ, а також представники країн-членів підтвердили свою непохитну підтримку Україні та запевнили у намірі розвивати співпрацю з Україною задля її відновлення, економічного зростання та підвищення рівня життя громадян.

