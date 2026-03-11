Через тривалий конфлікт 21-річний мешканець Казанківської громади на Миколаївщині кинув гранату у бік 31-річного знайомого. Унаслідок вибуху чоловік отримав уламкові поранення. Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталась ввечері 9 березня. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до лікарні місцевого жителя з уламковими пораненнями голови, плеча та ноги.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що того вечора 31-річний потерпілий під’їхав на автомобілі до домоволодіння 21-річного молодика, з яким у нього певний час триває конфлікт.

Під час суперечки між сторонами 21-річний господар домоволодіння пішов до двору, взяв гранату та кинув її у бік опонента.