Головна інспекція товарної якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) заборонила ввезення на польський ринок трьох партій української продукції загальною масою понад 59 тонн через невідповідність маркування, повідомило відомство, пише Iнтерфакс.

Згідно з повідомленням, усі заборони було введено через численні порушення в маркуванні товарів, що унеможливлювало їх ідентифікацію та перевірку якості. Так, інспекція в Ржешуві заблокувала партію пекінської капусти масою 18,56 тонни, а в Катовіце — дві партії свіжих курячих яєць загальною вагою 35,7 тонни (604,8 тис. шт.), де помилки стосувалися методу утримання птиці. Крім того, інспекція в Кракові заборонила ввезення майже 5 тонн фруктової начинки через відсутність повної інформації про склад інгредієнтів.

Рішення про заборону було прийнято в межах програми “Безпечний кордон” (Bezpieczna Granica).

IJHARS (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) здійснює контроль якості сільськогосподарської та харчової продукції в Польщі, зокрема перевіряє відповідність маркування та пакування товарів, що імпортуються з країн поза межами Європейського Союзу.

Програма “Bezpieczna Granica” є офіційною ініціативою IJHARS із посиленого контролю комерційної якості харчової продукції, що імпортується до Польщі з країн поза межами ЄС. У межах програми інспекція здійснює жорстку перевірку маркування, пакування та споживчих властивостей товарів на відповідність європейським стандартам. Система інтегрована з цифровим механізмом Single Window, що дозволяє митним органам та інспекторам IJHARS в онлайн-режимі обмінюватися даними про виявлені порушення та оперативно блокувати партії агропродукції, які не відповідають деклараціям імпортера.

За підсумками 2025 року інспекція IJHARS значно посилила нагляд за імпортом, перевіривши загалом 81095 партій агропродукції з третіх країн (проти 78193 у 2024 році).

Україна посіла перше місце за кількістю офіційних заборон на введення товарів в обіг (21 партія), проте масштаб порушень суттєво зменшився порівняно з 2024 роком, коли було заблоковано 198 партій українського походження. Окрім контролю на кордоні, у вересні 2025 року відомство провело масштабну перевірку маркування українських товарів безпосередньо в польському ритейлі: невідповідності виявили у 78,8% перевірених об’єктів. Найчастішими порушеннями стали відсутність перекладу польською мовою (зокрема у кондитерській та м’ясній продукції), некоректне вказання складу інгредієнтів та відсутність інформації про алергени.