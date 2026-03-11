У Миколаєві до 7 років ув’язнення засуджено матір, через недбалість якої загинули двоє малолітніх дітей.

Трагедія сталася 27 жовтня 2025 року. Жінка залишила у квартирі без нагляду 4-річного сина та 3-річну доньку, а сама пішла з дому й вживала алкоголь із знайомими.

Залишившись самі, діти у ванній відкрили кран гарячої води, що призвело до спрацювання газового водонагрівача. Через несправність обладнання та проблеми з вентиляцією приміщення наповнилося чадним газом. У результаті обоє дітей загинули.

Встановлено, що раніше жінку вже позбавляли батьківських прав щодо однієї дитини, а від іншої вона відмовилася у пологовому будинку.

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури у суді підтвердили вину 34-річної мешканки Миколаєва у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дітьми та залишенні їх у небезпеці, що призвело до смерті. Їй призначено 7 років позбавлення волі.

Вирок ухвалено на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором, обвинуваченою та її захисником, яку затвердив суд.

«Навіть найсуворіше покарання не поверне дітям життя. Проте ця справа має стати застереженням для всіх дорослих, які несуть відповідальність за безпеку і життя дітей», – наголосив керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей.